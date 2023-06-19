Sel suları faciayı beraberinde getiriyordu. Doğu Ekspresi hattı çöktü

Kuvvetli sağanak Doğu Ekspresi hattının Kırıkkale'deki bölümünde çökme meydana getirdi.

Sel suları faciayı beraberinde getiriyordu. Doğu Ekspresi hattı çöktü

Kırıkkale’de kuvvetli sağanak sebebiyle meydana gelen selde Doğu Ekspresi hattının hasar görmesi neticesinde Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Kırıkkale'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış şehrin bazı bölgelerinde etkili oldu oldu.

Yağışların sele dönüşmesiyle su taşkınları meydana geldi. Ankara-Kars güzergahında sefer yapan Doğu Ekspresi ray hattının çökmesi neticesinde Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.

ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören yolları onarmak için çalışma başlattı.

Hasar gören tren hattı ve yapılan çalışmalar "dron" ile havadan görüntülendi. Şehrin bazı bölgelerinde de tarım arazileri zarar gördü.

Kuvvetli sağanak sonrasında yaşananlar böyle görüntülendi:

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