Sel suları koca şehri böyle yuttu. Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar kapandı. Ereğli ilçesinde bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, ilçenin büyük bölümünde selin büyük etkisi gözler önüne serildi.

ALT GEÇİTLERİ SU BASTI MERKEZ TANINMAZ HALE GELDİ

İlçenin merkezinde bulunan çarşı ve belediye önünde kaydı alan vatandaş ise devam eden durumu, “Çok fena, Allah dışarıda kalanların yardımcısı olsun” diye bildirdi.

Yoğun yağış nedeniyle yükselen su seviyesi alt geçitler ve kanalları doldurarak yollar ile birleşmesine neden oldu. Selin akıntı hızı artarken henüz yağışlar yavaşlamadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.

EREĞLİ AÇIKLARINDAKİ GEMİ VE 12 KİŞİLİK MÜRETTEBATA ULAŞILAMIYOR

Öte yandan Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 metreyi aşan dalgalar ilçe sahiline vurdu. Sahildeki yürüyüş yoluna kadar deniz taşarken, kafelerin bahçelerine dalgalar geldi. Masa ve sandalyeler ile iş yerlerinde hasar oluştu.

Şiddetli fırtına nedeniyle liman açığında bekleyen 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden haber alınamıyor. Türk bandıralı olduğu öğrenilen geminin Rusya'dan geldiği ve 12 mürettebatı olduğu öğrenildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi ile irtibat kurulamazken, 12 kişinin durumu hakkında bir bilgiye ulaşılamadı.

KURU YÜK GEMİSİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Sabah saatlerinde ise Kamerun bandıralı yük gemisi, büyük dalgalar sebebiyle ortadan iki parçalandı. Gemi 2 parça halinde kıyıya vurdu. Gemide bulunan 13 mürettebat AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından sağ şekilde gemiden tahliye edildi. Geminin 2 parçası da halatlarla kıyıya bağlandı.