Sel suları otomobili dereye sürükledi! Yolcular faciadan kıl payı kurtuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış, gece yarısına doğru etkisini artırdı. Kent merkezi ile kırsal bölgelerde sele neden olan yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Siverek-Karacadağ bölgesinde taşan köprüden karşı tarafa geçmeye çalışan bir otomobil, suya kapılarak dereye sürüklenirken, otomobilde bulunanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu.

KARA YOLU SULAR ALTINDA KALDI

Gece boyunca devam eden yağış birçok yerde taşkınlığa neden olurken Siverek-Viranşehir kara yolu Taşlı köyü mevkiinde sular altında kaldı. Taşan köprü nedeniyle her iki yönde de ulaşım uzun süre sağlanamadı.

ÖĞRENCİLER OKULLARA ULAŞAMADI

Siverek Karacadağ ve Gürakar köyü bölgesinde okullarına gitmeye çalışan öğretmen ve öğrenci servisleri taşan dereler nedeniyle okullarına ulaşamadı. Bölgeden gelen görüntülerde onlarca evin sular altında kaldığı görüldü.