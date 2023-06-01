Sel suları sürükledi. Çiftçi hüngür hüngür ağladı

Denizli’de etkili olan şiddetli yağışın ardından oluşan sel, büyükbaş hayvanları sürükledi. Sele kapılan hayvanlarının ardından ağlayan çiftçinin haykırışları yürekleri sızlattı.

Sel suları sürükledi. Çiftçi hüngür hüngür ağladı

İHA'nın haberine göre, Denizli’de selin en büyük iz bıraktığı Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi’nde, dehşet dolu anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Akköy Mahallesi’nde etkisini iyice arttıran yağmur yağışı, dereleri taşmasına neden oldu. Dere yatağında bulunan mahalle, selin taşması sonucu suların içinde kaldı. Şiddetli yağışın ardından evleri su basarken, araçlar ise sürüklendi.

Onlarca hayvanın telef olduğu mahallede bulunan bir ahırın, sele kapılma anları ortaya çıktı. Hızla gelen sel önüne kattığı ahırı yerle bir ederken, ahırda bulunan hayvanları ise tek tek sürükleyerek götürdü.

Büyükbaş hayvanları gözü önünde sürüklenen çiftçi, çaresizce dua ederek gözyaşı döktü. Çiftçinin haykırışı görenlerin yüreğini burkarken, bazı hayvanların telef olmasına neden olan selin ardından çamur yığını kaldı.

aw903906-07.jpg

aw903906-06.jpg

aw903906-05.jpg

aw903906-04.jpg

aw903906-03.jpg

aw903906-02.jpg

aw903906-01.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'nin yolları yenileniyor Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'nin yolları yenileniyor
İsveç'te yeni ceza yasasına rağmen PKK/YPG'ye destek sürüyor Dünya
İsveç'te yeni ceza yasasına rağmen PKK/YPG'ye destek sürüyor
Bakan Akar Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Güncel
Bakan Akar Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu Güncel
Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu
3 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen Afgan’a dayak. Daha çok duyacaksınız böyle haberleri Güncel
3 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen Afgan’a dayak. Daha çok duyacaksınız böyle haberleri
Ömrünü TSK’ya adamış Çetin Doğan FETÖ'cülerin iddianamesiyle hala cezaevinde. Hizbullahçılar ise serbest bırakılıyor Güncel
Ömrünü TSK’ya adamış Çetin Doğan FETÖ'cülerin iddianamesiyle hala cezaevinde. Hizbullahçılar ise serbest bırakılıyor
Batuhan Karacakaya tezkereyi aldı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı Magazin
Batuhan Karacakaya tezkereyi aldı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı