Sel sularını otobüsü sürükledi! Mahsur kalan 28 yolcu iş makineleriyle kurtarıldı

Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere ve Mütevelli Mahalleleri, akşam saatlerinde yaşanan sağanak yağış sonrası su baskınlarına teslim oldu. Sağanak yağışın yaşandığı bölgede bir otobüs sel suları tarafından şarampole sürüklendi. İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile MASKİ ekipleri seferber oldu. Bölgeye hareket eden MASKİ ve itfaiye ekipleri sel sularının sürüklediği otobüste mahsur kalan 28 yolcuyu iş makineleri yardımıyla kurtardı. Sel sularının bastığı birçok ev ve iş yerinde de su tahliyesi işlemleri yapıldı. MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sahada yaşanan olumsuzlukların giderildiğini ve önlemlerin sürdürüldüğünü belirtti.

(Kaynak: DHA)