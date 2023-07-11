Sel uyarısını dikkate alan iki aile enkazda kalmaktan kurtuldu

(AA) Kentte önceki gün etkili olan kuvvetli yağışın ardından ilçeye bağlı Hacıyeri köyünde, Değirmenyanı mevkisinden geçen derenin debisi yükseldi. Taşkının yaşandığı bölgedeki dere yatağı yakınında, altında iş yeri bulunan 2 katlı ev yıkıldı.

Yıkılan evle iş yerinin sahipleri Salim ve Turgut Ilgın kardeşler, Düzce Valiliğinin sel ve su taşkınlarına karşı yaptığı uyarıları dikkate alarak ilçe merkezine geçti. Sel sularına teslim olarak yıkılan betonarme evde can kaybı yaşanmazken, atölye ve iki dairede bulanan eşyalar akıntıya kapıldı.

"ÇOK ŞÜKÜR BİZE BİR ŞEY OLMADI"

Salim Ilgın, "Evin içinde hiçbir şey kalmadı. Altında iş yerim vardı. Hepsi selle gitti. Kullanılacak hiçbir şey kalmadı. Yağmur yağmaya başladığı an biz evden çıkmıştık. Çok şükür bizlere bir şey olmadı" dedi.

"ALLAH BAŞKA KAZA BELA GÖSTERMESİN"

Turgut Ilgın ise, "Yaşadığımız sel felaketinde ev ve iş yerimizi kaybettik. Allah başka kaza bela göstermesin inşallah. Evde annem ve eşim vardı. 2 dairelik binaydı. Valilikten yapılan açıklamalar sonrası onları merkeze götürdüm. Çok şükür onlara bir şey olmadı" diye konuştu.

Öte yandan taşkın ve sel riskinin geçmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin, evin enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.