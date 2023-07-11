Sel vurdu asfalt yırtıldı. Sokaklarda araç enkazları baraj oluşturdu

Sağanak yağmur, arabaları sürükleyen ve yolları parçalayan bir nehir oluşturdu. Rus medyası, selin 24 araçlık bir kaza yarattığını ve birkaç evi su bastığını duyurdu.

Bölgedeki kurtarma ekipleri, selin zarar verdiği yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Soçi'de fırtına uyarısı devam ediyor.

Rus yetkililer, sel nedeniyle can kaybı olmadığını iddia ediyor. Ancak, selin tahrip ettiği araç sayısının daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Khosta bölgesindeki bazı evler sular altında kaldı, ancak insanlar tahliye edilmedi.

Vergi ve Vergi Bakanlığı çalışanları, evleri su baskınından kurtarmak için çaba harcıyor. Yol altyapısı da hasar gördü, ancak toplu taşıma araçları normal şekilde çalışıyor.

Hava tahmincilerine göre, Soçi'deki kötü hava koşulları 12 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecek.

Yerel yetkililer, Soçi'ye gidecek tatilcileri fırtına tehlikesine karşı uyardı.