AİHM, Selahattin Demirtaş'ın Kobani Davasındaki haksız tutukluluğuyla ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yargılamadaki tüm haksızlıkları ortaya koymuş ve Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. İktidar, AİHM'in kararına 8 Ekim'de tahliye talebinin yeniden değerlendirilmesi talebiyle itiraz etmişti.

İKİNCİ TAHLİYE BAŞVURUSU

AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı dün reddetti. 9 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için avukatları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne ikinci tahliye başvurularını yaptı.

DEMİRTAŞ: ATILACAK HER ADIMIN BARIŞA, HUZURA VE REFAHA HİZMET ETMESİ DİLEĞİYLE

Demirtaş, AİHM'in dünkü kararının ardından açıklama yayımlayarak "Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak geleceğimiz için ortak akıl kavramı üzerinden ele almak gerekir" dedi.

Demirtaş'ın sosyal medyadan yayımladığı mesajı şöyle oldu

"Merhabalar,

AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki “kardeşlik hukuku” her şeyden kıymetlidir.

Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir.

Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak geleceğimiz için ortak akıl kavramı üzerinden ele almak gerekir.

Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum"