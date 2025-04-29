Selahattin Demirtaş serbest mi bırakılacak? PKK elebaşı Öcalan'dan flaş talep

Görüşmelerde PKK elebaşı Öcalan'ın, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan 'sürecin dışarıdaki yürütücüsü' olmasını talep ettiği öne sürüldü. Süreç içerisinde Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılabileceği iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik 'silah bırakması ve kedini fesh etmesi çağrısının ardından DEM Parti heyetinin siyasi parti diyalogları sürüyor.

'ÖCALAN İLE DEMİRTAŞ MEKTUPLAŞTI'

Kısa Dalga'dan Ayşe Yıldırım Öcalan ile Demirtaş arasında Bahçeli'nin görüşmesi öncesi bir mektup trafiği yaşandığını aktardı. Aktarılan bilgilere göre Öcalan’ın 26 Şubat’taki “silah bırakma“ çağrısından önce Öcalan ile Demirtaş arasında birkaç mektuplaşma gerçekleşti ve mektuplaşmadan hükümet yetkililerinin de haberdar olduğu belirtildi.

DEMİRTAŞ SERBEST Mİ BIRAKILACAK?

Öcalan'ın bu mektuplaşmalarda Demirtaş'tan “Türkiye’de sürecin dışarıdaki yürütücüsü“ olmasını istediği öğrenildi. İmralı’da yapılan görüşmelerde taraflar arasında Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edildi.