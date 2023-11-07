Selahattin Demirtaş'a selam gönderenlere Ecevit'ten ders

Ümit Doğan yıllar önce 32. Gün belgeseline konuk olan eski Başbakan Bülent Ecevit’in CHP hakkında yaptığı bir değerlendirmeyi paylaştı. Ecevit, “CHP, sırf Güneydoğu’da biraz daha fazla oy alabilmek adına Türkiye’yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında taşımaz” sözlerini söylemişti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş'a selam gönderenlere Ecevit'ten ders

Tarihçi-yazar Ümit Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in yıllar önce Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün Belgeseline konuk olarak katılıp CHP hakkında yaptığı yorumu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen CHP Kurultayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsü konuşmasında HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a selam göndermesi tepki almıştı.

Yıllar önce Ecevit’in yaptığı konuşma ise gündem oldu. Ecevit yaptığı konuşmada, “CHP’nin Misak-ı Milli’den ve Kuvay-ı Milli’den doğduğunu söyleyip, sırf Güneydoğu’dan biraz daha fazla oy almak için Türkiye’yi bölmek istediklerini açıkça dile getirenlerin kimseleri sırtında Meclis’e taşımış bir parti asla CHP’nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz” sözlerini söylemişti.

Ümit Doğan’ın paylaşımı sonrasında eski Başbakan Ecevit’in bu sözleri yeniden gündem oldu.

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