Selahattin Demirtaş’ın tahliye olacağı tarihi açıkladı! Avukatından flaş iddia...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan açılım tiyatrosu Meclis ayağında devam ediyor. Bebek katili Öcalan’a ve teröristler için istenen af talepleri ise gündemde büyük tepkilere yol açmıştı. Bu af talepleri içerisinde Kobani davası da bulunuyor.

8 EKİM'DE TAHLİYE KARARI VERİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM'nin verdiği son "hak ihlali" kararına işaret ederek 8 Ekim tarihinin kritik olduğunu söyledi. Odatv’ye konuşan Karaman, karara itiraz edilmeyecek ve 8 Ekim'de tahliye kararı verileceğini iddia etti.

İSTİNAF BAŞVURUSU YAPILDI

Selahattin Demirtaş için 24 Eylül’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu yapıldı. Bu başvuruda, AİHM’in daha önce verdiği ihlal ve tahliye kararlarına da atıfta bulunularak, Demirtaş’ın tahliye edilmesi talep etmişti. Demirtaş'ın tahliye edilmesi için avukatları bu sefer İstinaf Mahkemesi'ne başvuru gerçekleştirmişti.

Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu! MHP yeşil ışık yakmıştı...

MHP YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

MHP'nin hukukçusu Feti Yıldız ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik tahliye beklentisine ilişkin olarak AİHM kararlarının Anayasa'yı bağladığını belirterek, "Anayasa'nın 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.