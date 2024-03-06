‘Selam Tevhid’ kumpası davasında yeni karar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 30 Haziran 2021 tarihinde 55 eski hakim ve savcının yargılandığı davayı karara bağlamıştı. Bu kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 32 sanığın temyiz başvurusunu değerlendirdi.

Kurul, 12 sanığın temyiz istemini reddetti, 2 sanığın davasını ise mükerrer olduğu gerekçesiyle düşürdü. Kurul, 17 sanığın “silahlı örgüt üyeliği” suçundan aldığı cezaları onarken, 1 sanığın cezasını ise bozdu. Böylece, 25 Aralık kumpasının faili olan eski hakim Süleyman Karaçöl ve eski savcı Sadrettin Sarıkaya, MİT Başkanı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırmaları nedeniyle FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3’er ay hapis cezasına mahkum edildiler.

Aynı suçtan Adnan Çimen ve Mehmet Ali Uysal 10’ar yıl, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u tutuklayan eski hakim Vedat Dalda ve Fatih Mehmet Uslu 8 yıl 9’ar ay, Birol Bilen, Bülent Kınay, Hikmet Şen, Kazım Kahyaoğlu, Muzaffer İren, Rüstem Eryılmaz ve Ümit Zafer Çolak 7 yıl 8 ay 15’er gün, İsmail Işık, Menekşe Uyar, Nalan Can ve Salim Duran ise 6 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldılar. Şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci’nin 8 yıl 9 ay olan cezası ise etkin pişmanlık talebi nedeniyle bozuldu.

Davada firari olan sanıklar ile “siyasi ve askeri casusluk” ve “devletin gizli belgelerini açıklama” suçlarından yargılanan bazı sanıkların dosyaları ise bu davadan ayrıldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, “görevi kötüye kullanma”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “kişisel verilerin izinsiz olarak kaydedilmesi” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından beraat eden bazı sanıkların beraat kararlarını da onadı.