Selçuk Bayraktar Birgün'den sonra TELE 1'e de 2 milyon liralık dava açtı

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Selçuk Bayraktar Birgün'den sonra TELE 1'e de 2 milyon liralık dava açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar, Birgün Gazetesinin ardından TELE 1’e de 2 milyon liralık tazminat davası açtı.

TELE1’in haberine göre, Selçuk Bayraktar İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesine verdiği dilekçede gerçeğe aykırı haber yaptığı iddiası ile haklarının zedelendiğini öne sürerek TELE1’e 2 milyon liralık tazminat davası açtı.

Söz konusu haberde Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşı Nuri Albayrak ve ailesinin sahibi olduğu Albayrak Turizm tarafından işletildiği ve bu bölgeden Bayraktar’ın ailesinin şirketi Bayraktar Makine Şirketine 49,7 hektarlık bir ek alanın tahsis edildiği söylenmişti.

“BEŞLİ ÇETE NEREDE MİLYARLARI GÖTÜRDÜLER MİLYARLARI”

Söz konusu haberin içerisinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da şu ifadeleri yer alıyordu: “Milyarları götürenler büyüdü. Bir değil, üç değil, beş maaş alanlar büyüdü. Onlar büyüdükçe, milyonlar fakirleşti. Beşli çete nerede milyarları götürdüler milyarları.”

BAYRAKTAR’IN DİLEKÇESİ HABERİNİ DOĞRULADI

Bayraktar’ın haber sonrasında mahkemeye sunduğu dilekçede kendisi ile yapılan haberin doğrulandığı da ortaya çıktı. TELE1’in haberinde sözü geçen İstanbul Özel Endüstri bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sitesinde bulunan haritada Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Özel Endüstri Bölgesi olarak geçiyor.

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BİRGÜN’E DE DAVA AÇILMIŞTI

Selçuk Bayraktar, aynı mahkemede 17 Eylül tarihinde Birgün gazetesinde yer alan, ““Yandaşlar ne isterse veriyorlar” başlığındaki habere ve gazetenin muhabiri olan İsmail Arı’ya da 2 milyon liralık bir dava açmıştı.

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