Selçuk Bayraktar çalışanlarına bu ay hesaplarına yatacak büyük ikramiyeyi açıkladı

Dünyaca ünlü savunma teknolojisi şirketi Baykar, çalışanlarına büyük bir sevinç yaşattı. Şirket, altı yıldır süredir kendileriyle çalışanlara ve iki yılı aşkın süredir birim sorumlusu olarak şirketinde görev alanlara ortalama 18 maaşa denk gelen bir kar payı dağıttı.

Baykar yönetimi, çalışanlarına sevinçli haberi Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar imzasıyla çalışanlarına açıkladı. Mektupta, şirketin bugünkü başarısında emeği geçen tüm herkese teşekkür edildi ve beraber daha nice başarılara imza atılacağına olan inanç belirtildi. “Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz” ifadesi ise çalışanlar ve şirket arasındaki güçlü bağın altını çizdi.

Çalışanlara gönderilen mesajın tamamı ise şu şekilde,

“Değerli Yol Arkadaşımız,

Milli teknoloji geliştirme mücadelesi verdiğimiz Baykar’da hep birlikte havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesini yazıyoruz.

Sizlerin yol arkadaşlığıyla, Vatanımızı güven içinde tutmak ve semalarımızı hür ve bağımsız kılabilmek için Kızılelma’mıza yürüyoruz.

Gazze’de tarihin en ağır zulümlerinden birine maruz kalan kardeşlerimizin direnişinden aldığımız ilham, her zorluğu birlikte aşma azmimizi pekiştiriyor. Bu mücadelemiz teknolojiyi değil, insanlık onurunu da yükseltiyor.

İnancımızda mülkün yegane sahibi kudreti her şeye yeten yüce Mevla’dır. Mülk, sadece insanlığa emanet edilmiş bir imtihan vesilesidir.

Firmamızın kazancının bir kısmını altı yılın üzerinde bu yolda emek vermiş veya birimlerimizde sorumlu olarak görev yapan, omuz omuza yol yürüdüğümüz siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her birinizle iftihar ediyor, emekleriniz ve kararlı duruşunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onu duyuyoruz.

Yıllardır omuz omuza çalıştığımız müessesemizin sahibi ve emektarları sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız olmuşsunuz…

Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz.

Desteğiniz yol arkadaşlığınız için en kalbi duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz.

Yol Arkadaşınız, Abileriniz, Kardeşleriniz,“

NE OLMUŞTU?

2003 yılında başlayan İHA Ar-Ge sürecinden bu yana elde ettiği gelirin yüzde 83’ünü ihracattan kazanan şirket, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gurur kaynaklarından biri oldu. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, 2023 yılında da bu başarısını devam ettirerek sektörün ihracat şampiyonu oldu.

Şirketin son zamanlarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan kazanması küresel pazardaki gücünü ve başarısını ortaya çıkarıyor. 2023 yılında savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yapan Baykar, dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı konumuna geldi.

Bayraktar TB2 SİHA’nın 33 ülkeye, Bayraktar AKINCI TİHA’nın ise 9 ülkeye ihraç edilmesi, Baykar ürünlerine olan yoğun talebi artırıyor. Üstelik şirket, katıldığı uluslararası ihalelerde Amerikalı, Avrupalı ve Çinli rakiplerini geride bırakarak büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.