Selçuk Bayraktar Erdoğan sonrası için açıkça liderliğini ilan etti

Editör: Serhat AĞA

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, İzmir’de gerçekleştirilen Teknofest sonrasında Candaş Tolga Işık ‘ın programında soruları yanıtladı.

Gündemde sık sık getirilen “Erdoğan sonrasında yerini alacak kişi Selçuk Bayraktar” ifadesini Selçuk Bayraktar’a, “Sizce neden Sayın Cumhurbaşkanı siyaseti bıraktıktan sonra Selçuk Bayraktar onun yerini alacak sözü çok konuşuluyor” şeklinde soran Candaş Tolga Işık, karşılığında şu cevabı aldı:

“Bu soruyu birkaç defa ilk siz sordunuz. Birkaç yerde daha soruldu. Mücadele bunu gerektiriyorsa bundan çekinmem dedim”

Cevap üzerine bu mücadelenin ne olduğunu soran gazeteci Candaş Tolga Işık’a Selçuk Bayraktar’ın cevabı şu şekilde oldu:

“Yani biz biliyorsunuz toplumla beraber Milli Teknoloji hamlesini idealini gerçekleştirmek için bir mücadele veriyoruz.

Birileri bundan rahatsız.

Ha niye rahatsız oluyorlar bilemiyoruz tabii.

Mücadelemiz milletimizin gönlünde yer ettiyse ve bu uçaklar uçmaya devam edecekse bu çocuklarımızın yaptığı eserler hak ettiği yeri görecekse elbette gerek yok.

Ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa; burada yüz binlerce projeden bahsediyoruz, o zaman yaparım o zaman her türlü mücadelenin her türlüsünü”