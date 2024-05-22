Selçuk Bayraktar Reisi operasyonunu anlattı. O gece ben de oradaydım

Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türk mühendislerinin ve Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçlarının en zorlu koşullarda bile görev yaparak önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasında Bayraktar AKINCI'nın görev aldığını hatırlatarak, bu durumun Türk mühendislik yeteneklerinin ve teknolojisinin uluslararası alanda ne denli etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonunun başarısını vurgulayarak, Baykar'ın geliştirdiği insansız hava araçlarının zorlu hava koşullarında dahi etkili bir şekilde görev yapabildiğini dile getirdi.

Baykar'ın geliştirdiği insansız hava araçlarıyla ilgili olarak, Bayraktar, KIZILELMA'nın üretim prototiplerinin ve versiyonunun yakın zamanda uçurulmaya başlanacağını ve bu yıl içinde üretiminin gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, Bayraktar, AKINCI'nın vadiler arasında manevra yaparak zorlu koşullarda görev yapabilme yeteneğine sahip olduğunu ifade etti.

REİSİ OPERASYONUNDA NELER OLDU

Bayraktar, İran'daki operasyonla ilgili "Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava aracımızı geliştiriyoruz ve silahlı kuvvetlere hizmet sunuyoruz, teknik anlamda destek oluyoruz. Sahada ekiplerimiz oluyor. Ben de yıllarca arazide ekiplerimle birlikte çalıştım. O gün özellikle meteorolojik çok zorlu koşullar olduğundan, bunun yanında sınır dışında bir operasyon gerçekleşeceğinden ve böylesine önemli bir görev olduğundan geceleyin teknik anlamda destek olmamız için Silahlı Kuvvetlerden bizlere ulaşanlar oldu. Gece 11 gibiydi, ben de iş yerindeydim." dedi.

"TÜM DÜNYAYA DAMGASINI VURACAK BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bayraktar, böyle bir operasyon olacağını bilmediğini, iş yerinde ekip arkadaşlarıyla beraber bir tevafuk olduğunu anlattı ve "Hem Batman'da hem Van'da hem de Azerbaycan'da AKINCI'lar var. Oradaki ekip arkadaşlarımızla koordine olarak bu görevin teknik desteğiyle alakalı bütün görev boyunca çalıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. 160 kilometreye yakın rüzgar vardı 30 bin fitte. Yere indiğinizde rüzgar çok azalıyor ve pus çöküyor. Bunun yanında kar, tipi, boran her türlü hava oluşumu da vardı ve katman katman bulutlar. Bunu sınır dışında çok hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor." dedi.

AKINCI'nın en hızlı şekilde, çok kısa sürede hedef bölgesine vardığına dikkati çeken Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

AKINCI, yoğun hava muhalefetinin olduğu şartlarda ve zorlu bir coğrafyada, vadilerin içine girerek bu görevi gerçekleştirmek durumunda kaldı. O şartlarda bunu gerçekleştirebilecek dünyada insanlı hava aracının görev yapması mümkün değil, çok tehlikeli. İnsansız hava aracı da bir tek AKINCI var gibi. Bu yetenekte hava aracı olsa dahi bunu bu şekilde hızlı kullanabilecek bir kuvvet de dünyada yok. Halihazırda görevde olan silahlı bir AKINCI öncelikle hemen hızlıca yönlendirildi. İran tarafı bildiğim kadarıyla istemeyince, hazırda olan bir diğeri hemen kaldırılıp çok kısa sürede oraya sevk edildi. Bu operasyonel kabiliyet tüm dünyaya damgasını vurdu.

"VADİLERİN ARASINDA MANEVRA YAPARAK UÇTU"

Selçuk Bayraktar, "Elim bir olayın yaşanması istenmez ama bizim milletimizin de hem inancının hem de manevi gücüyle birlikte maddi gücünün de ne olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Ben bu anlamda bu ülkenin bir mühendis evladı olarak hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizle hem bu mühendis kardeşlerimizle iftihar ettiğimi söyleyebilirim. Gece 11'den sabaha kadar bütün o faaliyet boyunca bizim de ekiplerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri de çok büyük bir özveriyle çalıştı. Tekrardan İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

"ORADA DA HERHANGİ EN UFAK BİR AKSAKLIK OLMADAN BU GÖREV TAMAMLANDI"

Arazinin en yüksek zirvesinin 9 bin 700 fitte olduğunu anlatan Bayraktar, şöyle söyledi:

"Arazide derin vadiler var. Siz o vadinin içine ancak girdiğinizde görüntü alabiliyorsunuz. AKINCI, 9 bin 700 fitin altına inerek, vadilerin arasında manevra yaparak uçmak durumunda kaldı. Normalde hiçbir insanlı hava aracı o şartlarda bunu yapmaz. İnsansızlar da asla yapmaz. Böylesine sınır ötesi bir operasyon için uydu haberleşmesine ihtiyacınız var. Türksat uyduları kullanıldı. Orada da herhangi en ufak bir aksaklık olmadan bu görev tamamlandı.

Bir yandan da Azerbaycan'da da AKINCI var biliyorsunuz, acil bir duruma karşı orası da hazır edilmişti. Hem SİHA teknolojisinde hem de bu teknolojiyi kullanma açısından dünyaya medeniyet değerlerimiz açısından büyük bir örneklik olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da teknolojik gelişmişlik ve bunu harekata dönüştürme anlamında da tüm dünyaya örnek bir operasyon olduğunu düşünüyorum."

REİSİ'NİN YÜZÜĞÜ HELİKOPTER ENKAZINDA BULUNMUŞTU

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ait ilk enkaz bulgularının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert bir şekilde iniş yaptığı belirtilen helikopterin parçalarının dağıldığı ve bazı cenazelerin ise sert iniş sonucu enkazın dışına fırladığı gözlemlendi.

Ayrıca, o anlarda Reisi'nin yüzüğü de bulundu.

REİSİ'NİN UÇAKTAKİ SON GÖRÜNTÜLERİ