Selçuk Geçer 10 Ocak'a işaret ederek uyardı. Sakın buna yatırım yapmayın

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Bitcoin yatırımcılarına para kazandıracak uyarılarda bulundu ve kritik bir tarih paylaştı.

"Sakın bunları almayın" diyerek Bitcon yatırımcısının nelerden uzak durması gerektiğini duyurdu.

12 Ekim'de 26 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin fiyatının şu anda 44 bin seviyesine çıktığının altını çizen Geçer, yüzde 47'lik bir atışın olduğunun gözden kaçmaması gerektiğini belirtti.

BU TARİHE DİKKAT

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) ETF başvuruları için en yakın son tarih 10 Ocak 2024 olduğunu ifade etti.

Bu tarihten önce bir karar alabileceğinin ön görüldüğü aktarıldı. Onaylanması halinde Bitcoin üzerinde büyük yükselişler olacağı ifade edildi.

"50 BİN DOLARDAN ALIN"

Geçer yatırımcılara uyarıda bulundu ve şu anda kripto alımlarının yanlış olacağını ifade etti. Şu anda neden kripto alınmaması gerektiğini ise şöyle açıkladı:

“Ocak 10'da spot ETF’ler izin verirse Bitcoin’i 50 bin dolarda alın. Ama şu anda her şey biraz bulanık görünüyor. Bir şeyler netleştiği zaman kripto para almak daha akıllıca olur. Kısacası FED’ten faiz indirim sinyali geldi ve spot ETF’lerde ilgili karar olumlu çıkarsa bugün 40 dolardan almadığınızı, gidin 60 dolardan alın.”