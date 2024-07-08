Selçuk Geçer: 200 kat değer kaybedecek

Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer: 200 kat değer kaybedecek

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, o yatırım aracında büyük düşüş yaşanacağını açıkladı.

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklaması sonrası 3 aylık periyotta dolar kuru seviyesini korumuştu. Yatırım yapmak isteyen bir çok vatandaş ise bu noktada TL varlıklarına yönelmişti. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun sabit kalmasını eleştirerek geçmişi hatırlattı. Geçer, “Tekrar yaşanabilir” dedi.

Enflasyon ve kur artışı ile mücadele gerekçesiyle Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesine yükseltmiş ardından da sabit tuttuğunu açıklamıştı. Merkez Bankası tarafından alınan karardan sonra dolar kuru 32 seviyelerinde artış gösterememişti. Yaşanan durgunluğun ardından mevduat faizinin yüzde 50 bandına gelmesi ve borsanın rekor artışa imza atması yatırımcıları TL varlıklarına itti.

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ENFLASYON DÜŞTÜ

Türkiye’de görülen yüksek enflasyonun baz etkisinde düşüşe yöneldiği görüldü. Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen ekonomik politikaların ardından hem kur hem de enflasyon ile mücadelede uygulamaların meyve verdiği görüldü.

"200 KAT DEĞER KAYBETMİŞTİ"

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, uygulanan ekonomik politikanın Türkiye’yi felakete götürebileceğini açıkladı. Geçer, bu yapılanın ekonomik bir program olmadığını, 1994 yılında uygulanan politika ile şimdiki politikanın aynı olduğunu, o dönemde ekonomik krizin 2001 yılındaki krizi de oluşturduğunu, 1994 yılındaki program ile 8 bin TL olan kurun 1.6 milyona çıktığını ifade etti. Yaklaşık olarak TL'nin 200 kat değer kaybettiğini belirten Geçer, "Kuru tutalım derken bunlar oldu” dedi.

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