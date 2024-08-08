Selçuk Geçer açıkladı. Dolar kırılması olacak. Bedavadan patır patır toplayacaklar

Selçuk Geçer, katıldığı bir televizyon programında döviz kurları, şirket borçları gibi konuları değerlendirdi. Geçer, döviz kırılmasının an meselesi olduğunu söyleyerek, şirketlerin büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

Geçer, “Dövizin uçarı kaçarı yok. Öyle 50 lira 60 lira da olmayacak. Şuanda şirketlerin döviz açıkları inanılmaz noktaya gelmiş durumda. Bu saatten sonra olacak döviz kırılması şirketleri patlatacak” ifadelerini kullandı.

"Şirketler batsın diye yapılıyor, bedavaya Türkiye'nin şirketlerini patır patır toplayacaklar" diyen geçer "Bu döviz açığını hiçbir şirketin kaldırması mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kredi notunu yükselten yabancı kuruluşlara dikkat çeken Geçer, bunun rastlantı olmadığını döviz yükselmesin diye bunun yapıldığını iddia etti.

"Ülkenin ekonomisinin belini kıracaklar" diyen Geçer, bankasından finans sektörü temsilcilerine BOTAŞ'a kadar her şeyi bedavadan toplayacaklar iddiasında bulundu.

EKONOMİYİ YÖNETENLERİ AÇIKLADI

Ekonomist Selçuk geçer, ekonomiyi yönetenlerin ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne de Bakan Şimşek olmadığını ileri sürdü. Ekonomiyi yönetenlerin kim olduğuna söyleyen Geçer, ileri sürdüğü iddialarla dikkat çekti.

Bir komplo örneği veren Geçer, “Esas mevzumuz şu: 2001 ile bugün şablon gibi oturuyor. Bu süreci Mehmet Şimşek yönetiyor diyen adamın alnını karışlarım. Bu süreci Erdoğan yönetiyor diyen adamın da alnını karışlarım. Bu süreci bu dövizi burada tutanlar yönetiyor. Ve bu dövizi burada tutunlar sadece dövizden para kazanmak için yapmıyorlar bu işi. Bunu yapmalarının temel sebebi Türkiye’de arta kalan diğer şirketlerin de ele geçirilmesi 2001’e olduğu gibi. Bu komplo teorisi falan değildir. Şirketler batsın diye yapılıyor. Bedavaya Türkiye’nin şirketlerini patır patır toplayacaklar. Dövizi tutan da kırılmasını sağlayan da Türkiye Cumhuriyeti değil. Bunu yapanlar yabancı bankalar” dedi.