Selçuk Geçer bombayı patlattı. Bu gerçekleşirse para basacak

Açıklamaları ile adından söz ettiren ekonomist Selçuk Geçer'in programına konuk olarak katılan uzman isim Berk Koçak, piyasada yaşanan yükselişi sıraladı.

Kısa sürede çok para kazanmayı amaçların tercih ettiği kripto varlıklar yatırımcılar tarafından sıkı şekilde takip ediliyor.

Kripto paralar arasında öne çıkan Bitcoin, geçen yıl yatırımcılarına yüzde 100’ün üzerinde gelir sağlayarak bir adım öne geçmişti.

Fakat son günlerde yaşanan düşüşler Bitcoin yatırımcısı üzerinde endişe yaratmıştı.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kripto varlık uzmanı Berk Koçak ile son gelişmeleri masaya yatırdı.

58 BİN DOLARA KADAR DÜŞTÜ

Son zamanlarda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), birkaç spot Bitcoin ETF’sini onay verdi. Bu gelişmenin ardından zirveyi gören Bitcoin, 73 bin dolara kadar çıktı. Ancak bu süreçte gerçekleşen ani düşüşler yüzünden birçok yatırımcı kayıp yaşadı.

YÜKSELİŞLER BEKLENİYOR

Kripto varlıklar dünyasında halving dönemine girildiği halde beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Halving, kripto paraların üretim hızının düşmesi ve maliyetlerin yükselmesiyle ilişkilendirildi.

“TEKNİK ANALİZDE 65 BİN DOLARI BEKLEYEBİLİRİZ”

Selçuk Geçer son dönemde kripto varlıklarda yaşanan düşüşleri ve yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini uzmanı Berk Koçak'a son durumu sordu.

Berk Koçak, ‘büyük balina’ olarak söylenen büyük yatırımcıların Bitcoin piyasasında azaldığını ve bu durumun düşüşün önemli nedenlerden biri olduğunu söyledi. Piyasanın ikiye bölündüğünü belirten Berk Koçak, “Geçen hafta herkes 52 binleri konuşmaya başlamıştık. Ancak burada piyasanın beklentisinin tersine bir hareket var. Çeyrekli kapanışla birlikte bu görüldü. Belki 65 bin doları teknikte öngörebiliriz. Bu temel analizlerinde de aslında biraz bunu görüyoruz. Eğer 65 bin dolar seviyesini görürsek bu kez, buradaki harekete bakacağız. 70 bin dolar veya tekrar 60 bin doları, belki de biraz daha altını hedefliyor olacağız.” ifadeleri kullandı.