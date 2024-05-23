Selçuk Geçer büyük dolar vurgununu açıkladı. Dikkat çeken Merkez Bankası detayı

Şirin Payzın ile Sözüm Var programına katılan ekonomist Selçuk Geçer, yabancıların ülkede dolar vurgunu yaptığını anlatırken Merkez Bankası rezervlerine ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Resmi verilere göre Türkiye’ye sıcak paranın girdiğini belirten Geçer, “Bir aylığına, iki aylığına, üç aylığına büyük faizlerle. Ama Türkiye'den ne çıkıyor biliyor musunuz? Doğrudan yabancı sermaye çıkıyor," açıklamasında bulundu. Yabancı sermayenin sanayici, KOBİ ve esnaf anlamına geldiğini kaydeden Geçer, "Bunları kaybediyorsun sen," ifadesini kullandı.

"YABANCILAR TÜRKİYE'DE FAİZLE DOLAR VURGUNU YAPIYOR"

Yaptığı açıklamada, yabancıların faizle dolar vurgunu yaptığını aktarırken, yetkililere, “100 bin dolarımı getirdim ben yabancı olarak. Türk lirasına çevirip faize yatırdım. Dolar sabit kaldı. 3 ay sonra param, faizin etkisiyle 110 bin dolar seviyesine geldi. 110 bin dolarımı aldım gittim. Sorumuz şu: Aradaki 10 bin doları kim ödedi?" sorusunu yöneltti.

Ekonomik manipülasyon ve spekülasyon konularına da değinen Geçer, "Manipülasyon, ekonomide önemli bir kavramdır. Spekülasyon yapmak genelde suç olarak görülür, ama aslında pozisyon almaktır. Siz bir ev aldığınızda ve bunu oturmak için değil, değer kazanacağını düşündüğünüz için alıyorsanız, spekülasyon yapıyorsunuzdur. Pozisyon alıyorsunuz," ifadelerini kaydetti.

Geçer, manipülasyonun daha farklı ve zararlı bir eylem olduğunun altını çizdi ve "Manipülasyon, yüksek parayla yalan haber yayarak veya içeriden bilgi alarak paranızı değerlendirmektir. Bu durumdan genellikle küçük yatırımcı zarar görür," açıklamasını yaptı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin 20 Aralık'ta "küçük yatırımcı çarpıldı" ifadesini hatırlatarak "Tanıdık geldi mi?" diye sordu.

"Günün sonunda ben de Türkiye'ye gelirim carry trade yapmak için. Japonya'dan düşük faizle borç alır, iki aylığına Türkiye'ye getiririm," ifadesini kaydederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görev süresi devam ettiği sürece doların hareket etmeyeceğini beklediğini iletti.

Ekonomist Selçuk Geçer, Carry Trade'i şu ifadelerle açıkladı: "Biliyorsunuzdur zaten, izleyicilerimizden bilmeyenler vardır. Yurt dışından ucuz faizle para bulup, yani sadece Türkiye için geçerli değil, bir ülkede ucuza para bulursunuz, başka bir ülkede de daha yüksek faizde değerlendirirsiniz. Aradaki farktan faydalanırsınız. Yanlış mı bilmiyorum."