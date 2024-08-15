Selçuk Geçer çıtayı yükseltti. Dolar kurunun göreceği yeni rakamı açıkladı

Geçtiğimiz günlerde doların 80 TL seviyesine ulaşabileceğini öngören Geçer, bu kez çıtayı daha da yükselterek dolarda 100 TL seviyesinin görülebileceği uyarısında bulundu.

Yatırımcılar, dolar/TL kurundaki hareketliliği yakından izlerken, Selçuk Geçer'in tahminleri yatırım dünyasında büyük yankı uyandırıyor.

Daha önce doların reel değerini 50 TL olarak belirten Geçer, Türkiye'deki ekonomik baskıların devam etmesi durumunda kurun hızla yükselebileceği konusunda uyardı.

Son açıklamasında, küresel ekonomik krizlerin ve Türkiye’deki kur baskısının derinleşmesi halinde doların 100 TL seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Geçer, "Yurt dışında ekonomik sıkıntılar daha da derinleşmiş durumda ve Türkiye'de kur artışı kaçınılmaz bir gerçek. Eğer bu eğilim devam ederse, dolar 100 TL seviyesine ulaşabilir" diye konuştu.

Dolardaki bu artışın kaçınılmaz olduğunu savunan Geçer, kur baskısının sürmesi durumunda daha büyük ekonomik zorlukların kapıda olduğuna dikkat çekiyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz piyasalarında etkisini hissettiriyor. Hafta boyunca süregelen belirsizlikler, yatırımcıların gözlerini makroekonomik verilere çevirmesine neden oldu.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri, piyasaların yakından takip ettiği önemli gelişmelerden biriydi. Yıllık enflasyonun yüzde 2,9 seviyesinde kalarak beklentilerin altında gerçekleşmesi, ekonomistlerin dikkatini çekti. Enflasyon ise aylık baz oranlarına bakıldığında yüzde 0.2 olarak artış ve beklentilere paralel bir seyirde devam etti. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında belirleyici rol oynayabilecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde de ekonomik göstergeler yatırımcıların merceğinde. Bölge ekonomisi, yüzde 0,6 oranında büyüme kaydederken, sanayi üretimi yüzde 3,9’luk bir düşüşle beklentilerin gerisinde kaldı. Bu veriler, Euro Bölgesi’nin ekonomik performansı hakkında endişeleri artırdı ve piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Global ekonomik tablo, önümüzdeki dönemde döviz piyasalarındaki hareketliliği şekillendirecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

DÖVİZ KURUNDA GÜNCEL RAKAMLAR

DOLAR

Alış: 33,6088

Satış: 33,6182

EURO

Alış: 36,9876

Satış: 37,0377

STERLİN

Alış: 43,1111

Satış: 43,3271

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Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.