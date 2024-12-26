Selçuk Geçer: Daha da artacak

Bir ara 106 bin dolar seviyesine gelerek tarihi rekor kıran Bitcoin, 11 bin dolar düşüş göstererek 95 bin dolara inmişti. Bitcoindeki sert dalgalanmalara ilişkin uzmanlardan yatırımcıya uyarı geldi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kripto paraları işaret ederek, “Dalgalanmalar daha da artacak” dedi.

BÜYÜK REKORA İMZA ATTI

Geleceğin yatırım aracı olarak adlandırılan kripto paralar ilk 2008 yılında ortaya çıkmıştı. Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından üretilmişti. 1 dolardan satışa sunulan Bitcoin, 106 bin dolara gelerek büyük artış gösterdi.

98 BİN DOLAR SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Son olarak Bitcoin piyasasında ABD Merkez Bankası’nın(FED) faiz indirimi kararı ile sert düşüş yaşadı. 106 bin dolarda seyreden Bitcoin 95 bin dolara düşmüştü. Anlık olarak yükselişler ile 99 bin dolara kadar gelen Bitcoin, 98 bin 303 dolarda işlem görüyor.

“DALGALANMALAR DAHA DA ARTACAK”

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer de Bitcoin piyasasını son canlı yayınında değerlendirdi. Geçer, “Bitcoin ve Kripto paralar tarafında dalgalanmalar daha da artacak. Şimdilik sakin gibi görünse de belki biraz daha olumsuz haberler ön plana çıkacak bir miktar satış baskısı gelecek.” dedi.

Not: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesinde bulunmamaktadır.