Selçuk Geçer "Dolar 38 lira olacak" dedi. Tarih verdi

Döviz kuru aldı başını gitti, vatandaşlar ise bu durum karşısında Türk lirasının nasıl eridiğini izlemeye mecbur bırakıldı.

Cumhurbaşkanı seçimleri sonrasında dolar kurunun yıl sonunda 40 lira seviyelerini görebileceğini söyleyen Ekonomist Selçuk Geçer, bu tahmininin abartılı olduğu gerekçe gösteren birçok ekonomist tarafından eleştirildi.

Dövizin belirtilen seviyelere çıkması Türk ekonomisi için felaket senaryosu olarak değerlendirilirken, Geçer, belirttiği tahminleri ABD ve Londra merkezli bankaların yıl sonu raporlarını kaynak göstererek oluşturduğunu söyledi.

Euro'nun 30 lirayı geçmesiyle birlikte ekonomist Selçuk Geçer, Samimihaber'de yer alan köşesinde "Artık dolar 38" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Geçer'in yazısından yazısından bazı detaylar:

"DOLAR EYLÜL EKİM'DE 38-40 LİRA OLACAK"

Doğru değer enflasyona bakıldığında artık 38 ila 40 lira aralığı demiştik. Peki bu seviyelere ne zaman gelecek. Bana göre en geç eylül-ekim.

“O kadar çabuk mu?” diyenlere ise verilecek tek cevap; geç bile kalındı.

DÖVİZ FAİZ KARARI ÖNCESİ NEDEN GAZA BASTI?

Gayet basit…

Merkez Bankası’nın geçen ay ki kararı gösterdi ki doları baskılamak uğruna şimdilik faizde aşırıya kaçılmayacak. Dolar istenilen, yani hem yabancı hem yerlinin ikna olacağı seviyeye kadar faiz daha kontrollü artırılacak. Muhtemelen bu toplantıda maksimum 400 baz puan çok daha yüksek ihtimal 200 baz puanlık bir faiz artışı olacak. Bence de bu artırımlar kararında olur. İşte piyasa tam da bu düşük yükselişleri fiyatlıyor. Dolayısıyla döviz yükseliyor.