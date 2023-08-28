Selçuk Geçer dolarda neler olacağını açıkladı. Buna hazır olun diyerek uyardı

Ekonomist Selçuk Geçer, dolarda gerçekleşen sert düşüşün henüz yeterli olmadığını belirterek, "Dolar enflasyon değerine gelmezse daha çok ağlarsınız" ifadelerini kullandı.

Selçuk Geçer dolarda neler olacağını açıkladı. Buna hazır olun diyerek uyardı

Paraanaliz'de yer alan bilgilere göre, ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, doların hala ekonomik etkilerini sürdürdüğünü ve doların düşmesine dair beklentilerin henüz gerçekleşmediğini ifade etti.
Geçer, paylaşımında, "DOLARIN İŞİ BİTTİ" diyenlere... Dolar 3 lira olacak di mi ? Olmazsa yüzünüze tükürelim di mi? Dolar düşünce fiyatlarda düşecek di mi? Fakirlik de bitecek di mi AHAN DA BURAYA YAZIYORUM !!! DOLAR ENFLASYON DEĞERİNE GELMEZSE DAHA ÇOK AĞLARSINIZ !!!" sözlerini kaydetti.

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