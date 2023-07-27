Selçuk Geçer doların 19 gün sonra kaç TL olacağını açıkladı. Adeta kıyamet kopacak

Dolar denilince akla gelen ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kur hakkındaki tahminlerine bir yenisini daha ekledi. Geçer "Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunda 30 TL üzerini göreceğiz” dedi.

Selçuk Geçer doların 19 gün sonra kaç TL olacağını açıkladı. Adeta kıyamet kopacak

Medyabar'dan Sevde Yıldız'ın haberine göre, dolar denilince akla gelen ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kur hakkındaki tahminlerine bir yenisini daha ekledi. Geçer "Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunda 30 TL üzerini göreceğiz” dedi.

Dolar kurunun yükselişine dair rakam açıklaması yapıp tahminde bulunan Selçuk Geçer, “Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yıl sonu dolar kuru tahmini 26 TL’ydi. Şu anda o seviye yakalandı. Yeni bir değerlendirme yapılıp dolar kurunun yıl sonu tahmini 30 TL’nin üzerine çıkacak" dedi.

Geçer "Dolar kurunun serbest bırakılması doğru bir hamle. Dolar kuru gerçek değerini bulacak ki yabancı gelecek. Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunda 30 TL üzerini göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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