Selçuk Geçer doların zirve yapacağı tarihi açıkladı. Borcu olanlar yandı

Cumhurbaşkanı seçimleri sonrasında dolar kurunun yıl sonunda 40 lira seviyelerini görebileceğini söyleyen Ekonomist Selçuk Geçer, bu tahmininin abartılı olduğu gerekçe gösteren birçok ekonomist tarafından eleştirilmişti.

Doların gidişatına ilişkin yeni tahminlerde bulunan Geçer yine dikkatleri üzerine çekecek açıklamalarda bulundu. Tarih de veren ünlü ekonomist doların yine rekor kıracağına işaret etti.

"DOLAR ÖNCE 30 SONRA 40 TL OLACAK"

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun önümüzdeki günlerde geleceği seviyeye açıkladı. Her zaman dolara dair yüksek tahminlerde bulunan ünlü ekonomist, tarih vererek doların 30 TL olacağını duyurdu. Dolar kurunun ağustos ayının ortalarında ya da sonunda 30 TL olacağını söylerken, yılbaşında ise kurun 40 TL’ye çıkmasını beklediğini ifade etti.

DAHA ÖNCE DE DOLARIN EYLÜL'DE 38 LİRA OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Eylül-Ekim civarı doların 38 liraya ulaşacağını söyleyen Selçuk Geçer, şu ifadelerle dolardaki seyri açıklamıştı:

Doğru değer enflasyona bakıldığında artık 38 ila 40 lira aralığı demiştik. Peki bu seviyelere ne zaman gelecek. Bana göre en geç eylül-ekim.

“O kadar çabuk mu?” diyenlere ise verilecek tek cevap; geç bile kalındı.

“DOLARINIZI SAKIN SATMAYIN”

Dolar yükselişin devam edeceğini düşünen ünlü ekonomist Geçer, dolar sahiplerine seslenerek zarar etmemeleri için "Dolarınızı satmayın" dedi.