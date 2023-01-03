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Selçuk Geçer emekli ve memurların maaşlarının ne kadar düşeceğini açıkladı. Enflasyon açıklandı

Enflasyonun açıklanmasıyla emekli ve memurlara yapılacak zammın oranı da belli oldu. Selçuk Geçer, kötü haberi sosyal medyadan verdi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:03
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Selçuk Geçer emekli ve memurlara kötü haberi verdi. Maaşlara yapılacak zam ne kadar düştü

Selçuk Geçer emekli ve memurların maaşlarının ne kadar düşeceğini açıkladı. Enflasyon açıklandı
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Tüm Türkiye'nin gözü TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranına çevrilmişken, TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 64,27 olarak açıkladı. Ekonomist Selçuk Geçer ise, memur ve emekliye kötü haberi sosyal medyadan verdi.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için enflasyon oranı bekleniyordu. TÜİK'in açıklamasına göre, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu.

Selçuk Geçer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, memur ve emekliye kötü haberi verdi.

Geçer sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:

"Helal olsun reise!!! Enflasyon düşecek dedi düştü... Gerçi memur ve emeklinin hak ettiği maaş zamları da en az 30 puan düştü ama olsun... Her şeye yüzde 100 üstü zam gelirken memura ve emekliye yüzde 15 zam yeter denildi ama olsun... Benim oyum yine reise!!!"

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
3.01.2023 11:07
Bu akp 20 yıldır oy verip ulkemizi soyduranlara yaziklar olsun inşallah  
 
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