Ünlü ekonomist Selçuk Geçer enflasyonu tek bir fotoğrafla anlattı

TÜİK bugün enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken, yıllık oranı ise yüzde yüzde 50.51 çıktı. İşte bu açıklamanın ardından ünlü ekonomist Selçuk Geçer peş peşe iki paylaşımda yaptı. Geçer ilk paylaşımında Erdoğan'ın bir fotoğrafını photoshoplu olarak kullanarak, beyaz peynirin 250 Tl olduğunu yazdı. Paylaşımın başlığı ise "Twit bu kadar" şeklindeydi.

Selçuk Geçer, ikinci paylaşımında ise 2006 yılındaki bir otomobil fiyatı ile bugünkü kasko fiyatını karşılaştırdı. 2006 yılında 22 Bin 260 lira fiyatı olan bir otomobilin, 2023 yılına gelindiğinde sadece kasko fiyatının 25 Bin TL olduğunu ifade etti. Paylaşımın başlığı ise "AL SANA enflasyon" şeklindeydi. Paylaşımın devamında ise Selçuk Geçer şunları söyledi:

"TÜİK: ENFLASYONU MART’TA %50,51 ÇIKTI... DURMAK YOK DÜŞMEYE DEVAM... AMA DİKKAT !!! Gelirleriniz bu #enflasyon ile artarken, giderleriniz gerçek enflasyonla eriyecek !!! YANİ FAKİRLEŞMEYE TÜM HIZIYLA DEVAM !!! HA BU ARADA ENAG ENFLASYONU YÜZDE 112, GERÇEK ENFLASYON % 200"