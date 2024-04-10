Selçuk Geçer hata olur dedi uyardı. Bayramdan sonra roket gibi fırlayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer hata olur dedi uyardı. Bayramdan sonra roket gibi fırlayacak
Seçimlerin ardından yaşanan ekonomik dalgalanma ile ne yöne yatırım yapacağını şaşıran küçük yatırımcının merak ettiği sorulara ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den yanıt geldi.

Ekonomist Selçuk Geçer yüksek enflasyon karşısında elindeki birikiminin alım gücünün düşmemesi içim yatırım aracı arayan vatandaşlara önerilerde bulundu. Selçuk Geçer küçük yatırımcıya asla yapmamaları gerekenleri de söyledi.

Dalgalı piyasaların yarattığı belirsizlik nedeni ile milyonlarca yatırımcının kafası allak bullak olmuş durumda. Döviz kurlarına bir türlü güvenemeyen yatırımcı vadeli mevduat mı yok sa altın yatırımı derken uzmanlardan ardı ardına uyarılar geliyor. Son uyarı da açıklamaları ile adından söz ettiren Selçuk Geçer'den geldi.

dolarlar.jpg

Seçim süreci ve sonrasındaki son gelişmeleri değerlendiren Selçuk Geçer bayram olmasına karşın 32 TL'nin üzerinde bir dolar fiyatlanması beklediğini ve doların düşmesinin beklenmesinin ise hata olacağını söyledi.

Selçuk Geçer dolar kuruna ilişkin açıklamasında kur korumalı mevduat sistemi baskısı ile birlikte doların yükselebileceğini söyleyerek "Dolar yarın karşınıza roket gibi çıkar, füze gibi çıkar. Arkadaşlar, bir anda fırlar gider, neye uğradığınızı şaşırırsınız” diye konuştu.

altin.jpg

GEÇER: YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

MB'nin 2024 sonu dolar beklentisi 40 lira olduğunu anımsatan Selçuk Geçer, daha üstü bir rakamı da gerçekleşebileceğini vurguladı. Selçuk Geçer, doların da gram altının da daha fazla yükseleceğini söyledi. Selçuk Geçen ons altının da gerilese bile yükselişini sürdüreceğini belirtti.

DOLAR EURO STERLİN'DE CİDDİ YÜKSELİŞLER OLACAK

Dolar denilince Euro ve Sterlin'i de düşünmek gerektiğini belirten Geçer Euro ve Sterlin'in de sabit kalmayacağını yükselmeye devam edeceğini söyledi. Selçuk Geçer, "Yabancı para birimleri önümüzdeki dönemde ciddi hareketler yapacak, yapmak zorunda ve bu ülkenin iyiliği için de yapmalı” diye konuştu.

ONS ALTINDA 3 BİN 300 DOLARLAR BİLE GÖREBİLİR

Orta ve uzun vadede ons altında 3 bin doların bile görülebileceğini söyleyen Selçuk Geçer, “Enflasyon etkisiyle. Hatta enflasyon etkisiyle bakıldığı zaman, 3250-3.300 dolarlar bile görülebilir, ama kısa vadede altında net bir geri çekilme olabilir” sözlerini kullandı.

İlgili Haberler
Ücretsiz olduğunu duyan Nüfus Müdürlüğü’ne koştu
Altın fiyatlarındaki kritik ip ucu belli oldu. Herkes bekliyordu açıklandı
SGK Uzmanı Ali Tezel'den emekliye bayram şekeri gibi haber. Zammın yanında o oran da değişecek
Erdoğan ve ailesi bayramı Marmaris'teki Yazlık Saray'da geçiriyor. Bayram namazını Saray'ın içindeki camide kıldı
Son Haberler
Donald Trump: Biden İsrail'deki durumun kontrolünü tamamen kaybetti Dünya
Donald Trump: Biden İsrail'deki durumun kontrolünü tamamen kaybetti
Sevgilisini döven kadınlara içi taş dolu çorapla vurdu Video
Sevgilisini döven kadınlara içi taş dolu çorapla vurdu
Bayern Münih'te Gnabry şoku Spor
Bayern Münih'te Gnabry şoku
Tırnakları törpülenen kedinin yüz ifadesi güldürdü Video
Tırnakları törpülenen kedinin yüz ifadesi güldürdü
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Avrupa takvimi belli oldu Dünya
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Avrupa takvimi belli oldu
Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Spor
Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!