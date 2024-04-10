Selçuk Geçer hata olur dedi uyardı. Bayramdan sonra roket gibi fırlayacak

Ekonomist Selçuk Geçer yüksek enflasyon karşısında elindeki birikiminin alım gücünün düşmemesi içim yatırım aracı arayan vatandaşlara önerilerde bulundu. Selçuk Geçer küçük yatırımcıya asla yapmamaları gerekenleri de söyledi.

Dalgalı piyasaların yarattığı belirsizlik nedeni ile milyonlarca yatırımcının kafası allak bullak olmuş durumda. Döviz kurlarına bir türlü güvenemeyen yatırımcı vadeli mevduat mı yok sa altın yatırımı derken uzmanlardan ardı ardına uyarılar geliyor. Son uyarı da açıklamaları ile adından söz ettiren Selçuk Geçer'den geldi.

Seçim süreci ve sonrasındaki son gelişmeleri değerlendiren Selçuk Geçer bayram olmasına karşın 32 TL'nin üzerinde bir dolar fiyatlanması beklediğini ve doların düşmesinin beklenmesinin ise hata olacağını söyledi.

Selçuk Geçer dolar kuruna ilişkin açıklamasında kur korumalı mevduat sistemi baskısı ile birlikte doların yükselebileceğini söyleyerek "Dolar yarın karşınıza roket gibi çıkar, füze gibi çıkar. Arkadaşlar, bir anda fırlar gider, neye uğradığınızı şaşırırsınız” diye konuştu.

GEÇER: YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

MB'nin 2024 sonu dolar beklentisi 40 lira olduğunu anımsatan Selçuk Geçer, daha üstü bir rakamı da gerçekleşebileceğini vurguladı. Selçuk Geçer, doların da gram altının da daha fazla yükseleceğini söyledi. Selçuk Geçen ons altının da gerilese bile yükselişini sürdüreceğini belirtti.

DOLAR EURO STERLİN'DE CİDDİ YÜKSELİŞLER OLACAK

Dolar denilince Euro ve Sterlin'i de düşünmek gerektiğini belirten Geçer Euro ve Sterlin'in de sabit kalmayacağını yükselmeye devam edeceğini söyledi. Selçuk Geçer, "Yabancı para birimleri önümüzdeki dönemde ciddi hareketler yapacak, yapmak zorunda ve bu ülkenin iyiliği için de yapmalı” diye konuştu.

ONS ALTINDA 3 BİN 300 DOLARLAR BİLE GÖREBİLİR

Orta ve uzun vadede ons altında 3 bin doların bile görülebileceğini söyleyen Selçuk Geçer, “Enflasyon etkisiyle. Hatta enflasyon etkisiyle bakıldığı zaman, 3250-3.300 dolarlar bile görülebilir, ama kısa vadede altında net bir geri çekilme olabilir” sözlerini kullandı.