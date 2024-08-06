Selçuk Geçer kırmızı çizgiyi çekti: Sakın satmayın rekor kıracak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer kırmızı çizgiyi çekti: Sakın satmayın rekor kıracak

Açıklamaları ile adından söz ettiren ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılara uyarıda bulunarak rekor kıracak yatırım aracını açıkladı.

Elindeki birikimin enflasyon karşısında erimesini engellemeye çalışan vatandaşlar çeşitli yatırım araçlarına yöneliyor. Ancak kara pazartesi olarak adlandırılan piyasalardaki dalgalanma yatırımcıları endişeye sevk etti.

Borsalarda yüzde 6, Bitcoin piyasasında yüzde 20’e dayanan satışlar görüldü. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılara uyarıda bulunarak asla yapılmaması gerekeni açıkladı.

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PİYSALARDA SERT SATIŞLAR GÖRÜLDÜ

Dünya piyasalarının ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesi ve İran ile İsrail arasındaki yüksek tansiyonun sonrasında haftaya tarihi bir düşüş yaşandı. Japon pay piyasalarında, düşüş yüzde 13'ü, Güney Kore'de ise yüzde 8,5'i aştı. BİST 100'de ise 6,72 oranında sert satış görüldü. BİST 100, 9 bin seviyelerine kadar geriledi.

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Bitcoin tarafında ise yaşanan sert satışlar baş gösterdi. Öyle ki 1 günde yüzde 20 düşüş görüldü. Bitcoin 49 bin dolara kadar indi. Piyasalar yeni güne pozitif başlasa da bunun ne kadar daha süreceği kestirilemedi.

SELÇUK GEÇER : UZUN VADEDE YÜKSELİŞ DEVAM EDER

Selçuk Geçer, endişeli bekleyişte olan yatırımcılara ‘sakın satmayın’ diyerek seslendi. Selçuk Geçer, “FED’in acil bir faiz indirimine gitmesi gerekiyor. Piyasa da artık faiz indirimi istiyor. Faiz inerse büyük kriz kapısı aralanır. Orta ve uzun vadede yükselişler devam eder. Bu noktada beklemek gerekiyor, sakın satmayın. Kısa vadede rahatlarsın” diye konuştu.

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