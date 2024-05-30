Selçuk Geçer milletin dolarına çökme operasyonunu deşifre etti

Ekonomist Selçuk Geçer, Avrupa ve ABD merkez bankalarının önümüzdeki dönemde faiz kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunup, carry trade meselesine değindi.

Geçer, Türkiye’nin yeni bir döviz krizine girebileceğini ileri sürerek, “Carry trade parası dediğimiz çok kısa vadeli vurkaç parası… Bir aylığına iki aylığına Türkiye'nin kaymağından yararlanıyor faiz farkını alıyor gidiyor. Yani senin cebindeki benim cebimdeki parayı göstere göstere çalıyor. Yani girerken tamam çok ciddi para giriyor gibi görünür ama çıkarken bir anda eritir. Ondan sonra ciddi bir kur kriziyle ve aynı zamanda makro ekonomik bozulmalarla karşı karşıya kalırsın” ifadelerini kullandı.

İşte Geçer’in son açıklamalarından öne çıkan satırlar:

“PARAYI GÖSTERE GÖSTERE ÇALIYOR”

Türkiye'nin daha da çok dolara euroya yani yabancı paraya dövize sıkışması anlamına geliyor bu peki Türkiye'ye gelen para ne şu anda Evet Türkiye'ye bir para geliyor O para ne Carry trade parası dediğimiz çok kısa vadeli vurkaç parası arkadaşlar geliyor adam Bir aylığına iki aylığına Türkiye'nin kaymağından yararlanıyor faiz farkını alıyor gidiyor. Yani senin cebindeki benim cebimdeki parayı göstere göstere çalıyor.

“CARRY TRADE DEDİĞİMİZ PARA BUDUR”

Carry trade dediğimiz para budur ve günün sonunda da sen bunu bir süre idare edersin sonrasında artık bu iş kontrolden çıkmaya başlar patır kütür dolara olan ihtiyacın daha da artar. Şu anda rezervlerimiz bir anda erir bir anda yok eder. Yani girerken tamam çok ciddi para giriyor gibi görünür ama çıkarken bir anda eritir. Ondan sonra ciddi bir kur kriziyle üretimselle ve aynı zamanda makro ekonomik bozulmalarla karşı karşıya kalırsın.

“MİLLETİN DOLARINA ÇÖKMEYE ÇALIŞIYOR”

Al sana yepyeni bir kriz bunu önlemek için şimdi ne yapıyorlar millete dolar verecekler ya… Yani adam geldi dolarını bozdu dolarını Türk lirasına çevirdi. Türk lirasıyla faize girdi faizden de çıktığında tekrar dolara girecek. İşte o doları karşılayabilmek için bu başlığı da onun için attık milletin dolarına çökmeye çalışıyor. İşin gerçeği bu kardeşim yani senden benden ucuz doları toplayıp Merkez Bankası’na koyup sonrasında da bu abiler dışarıya giderken onların cebine koyabilmek için döviz topluyorlar toplayabildi kadar genel itibariyla da toplayamıyor.

“BİR TAKIM BÜYÜK İŞ ADAMLARI DÖVİZDEN GÖSTERMELİK ÇIKIYOR”

Onu da söyleyeyim şu anda Bir takım büyük iş adamları tırnak içerisinde göstermelik işte dövizden çıkıyor. Kısa vadeli onlar da kendilerini kur korumalı da garanti altına alıyor. Bu arada caray sadece uluslararası alanda yapılmaz. Eğer ki sizde kur korumalı gibi bir enstrüman varsa onu yurt içinde de yaparsınız. Dövizini satarsın dövizini sattıktan sonra kur korumalı ya paranı sokarsın sonuç itibariyle hala dövizde kalıyorsun üzerine bir de faiz alıyorsun ama adı nedir bunun döviz değildir anlatabiliyor muyum?

“BAZI UYANIKLAR DÖVİZİNİ SATIYORMUŞ GİBİ YAPIYOR”

Onun için kur korumalı öyle beklendiği gibi sert bir şekilde düşmüyor zaten düşüyor üşüyor dediklerine bakmayın. Aylık bazda 20 milyar 10 milyar liralık düşüşler gözleniyor trilyonluk fonda anlatabiliyor muyum arkadaşlar. Dolayısıyla oradan alıyor oraya koyuyor Merkez Bankası'na biraz rezerv yapıyor. Bu arada da millete şunu diyor bak görüyor musunuz herkes dövizini satıyor kimsenin dövizini sattığı yok bazı uyanıklar dövizini satıyormuş gibi yapıyor algı yapıyor operasyon yapıyor onu kur korumalı koyuyor. Seni benim sırtıma bindiriyor ondan sonra da sanki herkes kurdan çıkıyormuş gibi dönüyor.

“ KUR KORUMALI YA DA YURT DIŞINDA PARAYI DÖVİZE ÇEVİRMİŞ”

Vatandaşa diyor ki ‘bak sen de paranı sat sen de paranı çıkart sen de getir paranı o yastık altında tutma paranı ya da döviz mevduatında tutma paranı kardeşim’ diyor. Ondan sonra döviz patladığında da diyecek ki ‘A ben ne yapayım kardeşim biz bunu hesapladıydık Bak ben de zarar ettim ben de dövizimi bozdum.’ Uyanık aslında kur korumalı da yurt dışında o parayı dövize tekrar çevirmiş ya da viop üzerinden kendini hlm miş bunları size söylemezler bakın bunların hiçbirini sizinle paylaşmaz millete verirler faiz.