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Ekonomist Selçuk Geçer'den manidar büyüme paylaşımı. Satılan KİT'ler üzerinde Bakan Nebati'yi eleştirdi

Ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dış ticaret açığı rakamlarını verip, Bakan Nebati'ye "artık uyanın" dedi. Geçer paylaştığı grafikle de satılan Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerinden büyüm eğrisi eleştirisinde bulundu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:54
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Selçuk Geçer'den Bakan Nebati'ye uyarı. Manidar büyüme paylaşımı

Ekonomist Selçuk Geçer'den manidar büyüme paylaşımı. Satılan KİT'ler üzerinde Bakan Nebati'yi eleştirdi
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Yeniçağ/ Erhan SONGÜR

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer resmi twitter hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Konu büyüme eğrisiyle ilgiliydi. Geçer, paylaşımda satılan Kamu İktisadi Teşebbüsleri tek tek yer verdi. Büyüme eğrisini onunla anlatan Selçuk Geçer şunları söyledi:

"Bakın beğenmediğiniz CHP VE ATATÜRK bunları yaptı. Yere göğe sığdıramadıklarınız da bunların hepsini sattı."

Ekonomist Selçuk Geçer sosyal medyada yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye bir de uyarısı vardı. İşte o uyarı da şöyleydi:

"BAKAN NUREDDİN NEBATİ, "UYGULADIĞIMIZ POLİTİKANIN ARKASINDAYIZ, İHRACAT ODAKLI BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ HANGİ İHRACAT ODAĞI BAKAN BEY ? SON İKİ AYDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 26 MİLYAR DOLARI AŞTI !!! SİZE TAVSİYEM UYANIN ARTIK... 6 AY GEÇTİ BİLGİNİZE..."

 

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