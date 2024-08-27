Selçuk Geçer'den dolar açıklaması: Sert yükselişlere hazır olun sayılı günler kaldı

Piyasalar dolar kurundaki hareketliliği yakından takip ederken yatırımını bu yönde kullananlar ise Dolar'ın yıl sonunda kaç lira olacağının hesabını yapıyor.

Dolar kuru sağladığı yükseltiyi korumaya çalışırken Kapalıçarşı'da dolar bugün 34,10 liradan, Euro 37,97 liradan, İngiliz Sterlini 44,93 liradan ve İsviçre Frangı 40,16 liradan işlem gördü.

Cuma günü açıklanacak Euro bölgesi enflasyon rakamlarının ardından Euro'nun ise yeniden değer kazanmasını bekleniyor.

DOLARIN GERÇEK DEĞERİ 60 LİRANIN ÜZERİNDE

Piyasa değerlendirmeleri ile dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, son açıklamasında doların gerçek değerinin 60 liranın üzerinde olduğunu savunarak reelde mevcut kurun neden bu seviyede görülmediğini açıkladı.

Selçuk Geçer yaptığı açıklamada "Kur üzerindeki baskı devam eder ve yabancılar yüksek faiz almak için baskı uygularsa dolar 34 lirada kalmayı sürdürdü

Dolar yeni rekora kapı araladı

. Ancak, yabancılar dövize dönüp faizlerini aldıktan sonra dolarda büyük bir yükseliş bekleniyor. Eylül ayından sonra kurda sert bir artış yaşanabilir" dedi.