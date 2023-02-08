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Depreme İskenderun'da yakalanan Selçuk İnan'dan açıklama

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, depreme İskenderun'daki ailesinin evinde yakalandı. İnan, destek istedi

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 08:24
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Selçuk İnan: Acı ve çaresizlik

Depreme İskenderun'da yakalanan Selçuk İnan'dan açıklama
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor maçından sonra İskenderun'da yaşayan ailesini ziyaret etti. İnan, depreme de ailesinin yanında yakalandı.

Selçuk İnan, şu açıklamayı yaptı:

"Tüm bölge halkı ile beraber bu korkutan anları ben de yaşadım. Deprem sırası ve sonrası görmüş olduğum manzara kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar acı ve çaresizlik doluydu. 
Görmüş olduklarım ne kadar acı ise sonrası güzel ülkemin, güzel insanlarının tek yürek canla başla yardımlaşması da bir o kadar içimi ısıttı. Devletimiz her ne kadar tüm imkanlarını seferber etse de, bölge halkının çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. 

Hepimizin büyük-küçük, az-çok, maddi-manevi demeden destek ve birlik olma zamanı. Depremde vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardım bekleyen enkaz altında bulunan insanların bir an önce sağ salim çıkarılması için dua ediyorum. Geçmiş olsun Türkiyem." 

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