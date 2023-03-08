﻿Galatasaray'ın yıldızı Selçuk İnan eski takımına rakip oldu

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yaptıktan sonra ayrılan ve bu sezon içerisinde Kasımpaşa'nın başına geçen 38 yaşındaki çalıştırıcı, cumartesi akşamı Nef Stadyumu'nda galibiyet arayacak.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Selçuk İnan'ı maç öncesinde alkışlarla karşılamaya hazırlanıyor. Genç teknik adam da kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği eski takımına karşı puan mücadelesi verecek olmanın heyecanı içerisinde.

İç sahada üst üste gelen 5-1'lik Giresunspor ve 3-1'lik Antalyaspor galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Selçuk hoca, Galatasaray deplasmanında dış saha karnesini düzeltmeye çalışacak.