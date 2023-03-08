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Galatasaray'ın yıldızı Selçuk İnan eski takımına rakip oldu

2011-2020 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kaptanlık pazubandı takan ve kaldırmadık kupa bırakmayan Selçuk İnan, eski takımına karşı bu kez teknik direktör olarak rakip oluyor.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 10:48
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Selçuk İnan Galatasaray'a karşı

Galatasaray'ın yıldızı Selçuk İnan eski takımına rakip oldu
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yaptıktan sonra ayrılan ve bu sezon içerisinde Kasımpaşa'nın başına geçen 38 yaşındaki çalıştırıcı, cumartesi akşamı Nef Stadyumu'nda galibiyet arayacak.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Selçuk İnan'ı maç öncesinde alkışlarla karşılamaya hazırlanıyor. Genç teknik adam da kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği eski takımına karşı puan mücadelesi verecek olmanın heyecanı içerisinde.
İç sahada üst üste gelen 5-1'lik Giresunspor ve 3-1'lik Antalyaspor galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Selçuk hoca, Galatasaray deplasmanında dış saha karnesini düzeltmeye çalışacak.

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