Selçuk İnan kahroldu

Kaynak: AA
Selçuk İnan kahroldu
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan "Gerçekten çok üzgünüm" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor'a 3-1 yenildikleri maçtan sonra konuştu.

İnan, şunları söyledi:

"Teknik direktörlük kariyerimdeki en üzüldüğüm maç. Gerçekten çok üzgünüm. Oyuncularım çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bugün maçı çok daha önceden rahat bir şekilde koparabilirdik, kazanabilirdik. Futbolun güzelliği maalesef bugün aleyhimize işledi.

Oyuncunun gününde olması, maç anını yaşaması her zaman iyi anlamda denk gelmeyebiliyor. Bugün iyi anlamda denk gelmediği günlerden biriydi. Belki de Gökhan Akkan'ın bu sene oynadığı en iyi maç olabilir. Çok pozisyona girdik, çok net pozisyonlara girdik. Pozisyon öncesi birçok final pasını atamadık. Daha da fazla pozisyona girebilirdik ama Gökhan'ı tebrik etmek lazım, belki de kariyerinin en önemli maçlarından birini çıkardı."

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