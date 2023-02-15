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Kasımpaşa faciadan son anda döndü. Selçuk İnan gerçeği ortaya çıktı

Kasımpaşa kafilesi, Selçuk İnan'ın otel değişikliği istemesi üzerine depremden son anda kurtuldu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:21
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Selçuk İnan Kasımpaşa'yı faciadan kurtardı

Kasımpaşa faciadan son anda döndü. Selçuk İnan gerçeği ortaya çıktı
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Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan 2 büyük deprem binlerce insanın büyük acılar yaşamasına neden olurken bu felaket onlarca kurtuluş hikayesine de tanıklık etti.
Saatler sonra enkazın altında çıkarılan vatandaşlar hem sahadaki çalışmaları yürütenlerde hem de tüm Türkiye'ye umut olurken şans, mucize ya da son dakika alınan kararlarla depremden kurtulmayı başaranlar da dikkat çekti. Bunlardan biri de Hatayspor ile maç yapmak için geldiği şehirde depreme yakalanan Kasımpaşa oldu.

SELÇUK İNAN'IN UYARISIYLA DEĞİŞTİ
Depremden en çok etkilenen kulüplerden Süper Lig'in iki temsilcisi Hatayspor ve Gaziantep ligden çekilme kararı alırken 5 Şubat'ta Hatayspor ile maç yapan Kasımpaşa'da başkan Hilmi Öksüz enkaz yığını haline gelen Grand Boğaziçi Otel'i teknik direktör Selçuk İnan'ın uyarısıyla değiştirdiklerini belirtti.


Öksüz değişiklik kararını nasıl aldıklarını şu sözlerle anlattı:

"Hatayspor deplasmanı bizim için çok zordu, Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Rençber, teknik direktörümüz Selçuk İnan ile konuştu. Hataylı olan hocamız Selçuk İnan, Grand Boğaziçi Otel'in şehir içinde olduğu için takım konsantrasyonu bozmaması için değiştirmemizi istedi.
Hocamız stada yakın olduğunu da belirtince bizden önce Beşiktaş'ın kaldığı The Museum Otel'e rezervasyon yaptırdık. Kafile büyük bir faciadan döndü. Allah Kasımpaşa kafilesini korudu.
Yabancı futbolcularımız çok etkilendiler. Şu an moral ve motivasyon olarak çok zor durumdayız. Çünkü depremi takım halinde yaşadık. Futbolcularımıza hala psikolojik destek veriyoruz. Her gün futbolcularımızla bir aradayız."

"CEHENNEMDEN TAM ZAMANINDA ÇIKABİLDİK"

Kasımpaşa'nın genç kalecisi Erdem Canpolat, Hatay'da yakalandıkları depremle ilgili yaşadıklarını Alman gazetesi Bild'e anlattı. 21 yaşındaki file bekçisi yaptığı açıklamada "Hatay'daki asıl takım otelimiz depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için çok şanslıydık. Bizim yaşadıklarımızdan daha kötü şeyler de olabilirdi" şeklinde konuştu.

"ZAMANA KARŞI BİR YARIŞTI"
Erdem Canpolat, Deprem anını ise şu sözlerle aktardı:
"Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum. Otel çökebilirdi. Oradan çok çabuk gitmem gerektiğini biliyordum. Bir tişört, pantolon ve havlu kumaştan yapılmış beyaz otel terliklerini giyip kırık camların üzerinden geçtim. Koridorda diğer oyuncularla karşılaştım. 'Buradan canlı çıkabilir miyiz?' diye sordular. Zamana karşı bir yarıştı.

Otel adeta bir labirent gibiydi. Ancak bir süre sonra yola çıkmayı başardık. Kulüp başkanımız özel bir uçakla İstanbul'a dönüş ayarlamıştı. Havalimanına giderken yıkılmış evler, binalar gördük. Bu tam bir felaketti. Allah'a şükür cehennemden zamanında çıkmayı başardık."

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