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Kasımpaşa'dan flaş Selçuk İnan kararı

Kasımpaşa yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından Selçuk İnan ile ilgili kararını verdi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 18:44
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Selçuk İnan'ın geleceği belli oldu

Kasımpaşa'dan flaş Selçuk İnan kararı
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Kasımpaşa'nın Selçuk İnan ile yolları ayırması bekleniyor.

Ümraniyespor karşısında alınan beraberlikle beraber giden kötü gidişatı engellemek isteyen Kasımpaşa yönetimi, genç teknik adamla yollarını ayırmaya karar verdi.

Profesyonel futbol kariyerinin ardından Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenörlüğe başlayan Selçuk İnan, Kasımpaşa ile ilk teknik direktörlük tecrübesine başladı.

Kasımpaşa'da 12 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 kez yenilmişti.

Kasımpaşa'nın resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

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