Selçuk İnan’ın ilk transferi belli oldu: Milli oyuncu imzaya gelecek

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Selçuk İnan’ın ilk transferi belli oldu: Milli oyuncu imzaya gelecek

Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeşil siyahlılar eski milli oyuncu Serdar Güler ile anlaşma aşamasına geldi.

16 yıl aranın ardından Süper Lig’e dönen Kocaelispor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktörlüğe Selçuk İnan’ı getiren Marmara ekibi transferde de ilk bombasını patlatmaya çok yaklaştı.

Kocaelispor, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Serdar Gürler ile görüşmelere başladı. Oyuncunun yakın çevresinden alınan bilgilere göre tecrübeli futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Selçuk İnan’ın da onay verdiği 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile anlaşmanın kısa sürede tamamlanarak sözleşme imzalanması planlanıyor.

Daha önce Trabzonspor ve Konyaspor formaları da giyen Serdar Gürler son olarak formasını giydiği Başakşehir’de bu sezon 19 maçta görev alıp 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

Serdar Güler A Milli Takım ile de 8 maça çıkıp 1 gol kaydetmişti.

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