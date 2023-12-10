Selçuk ne demek? Selçuk isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Selçuk da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Selçuk ne demek? Selçuk isminin anlamı nedir?