Selçuk adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Selçuk isminin anlamını araştırıyor. Peki, Selçuk ne demek? Selçuk isminin anlamı nedir?
SELÇUK NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Selçuk ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Güzel konuşma yeteneği olan, uz dilli.
- Zenginlik, varlık.
- Sel gibi akan, hızlı, akıcı.
SELÇUK İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Selçuk ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Selçuk adını koymak caizdir.