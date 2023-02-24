Selçuk Özdağ'dan çok çarpıcı seçim iddiası: Saray'ın karanlık dehlizlerinde bir oyun planlanıyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "İktidarın milletimize yeni bir oyun hazırlığının duyumlarını alıyoruz" diyerek Saray'ın seçimi erteletme planı içerisinde olduğunu ileri sürdü. Topun YSK'ye atılacağını söyleyen Özdağ, "Karnınızdan konuşmayı, milletimize oyun kurmayı aklınızdan geçirmeyin" uyarısı yaptı.



Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP’nin seçimleri zamanında yapacağı yönündeki kulislere rağmen YSK eliyle seçimin ertelenmesinin önünü açan bir plan içerisinde olduğunu iddia etti.

İktidarın yeni bir oyun hazırlığında olduğu yönünde duyumlar aldıklarını belirten Özdağ, "YSK sizin iradeniz dışında bir karar verebilir mi? Çocuk mu kandırıyorsunuz! Buradan uyarıyorum; Karnınızdan konuşmayı, milletimize oyun kurmayı aklınızdan geçirmeyin" uyarısı yaptı.

"UYARIYORUZ"

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Uyarıyoruz!!! İktidarın milletimize yeni bir oyun hazırlığının duyumlarını alıyoruz. Saray'ın karanlık dehlizlerinde kotarılan plan özetle: AK Partisi, deprem felaketi sebebiyle güya böyle bir zamanda seçim konuşulmaz diyerek hassas/vicdanlı bir role bürünmüş durumda.

Cumhur koalisyonunun kesinlikle seçimden kaçmayacağı, zamanında yapacağı, hatta YSK yetiştirebilirse 14 Mayıs’ta bile seçim yapmak istediği propagandası hız kazandı. Ve fakat alttan alta deprem sebebiyle birtakım teknik (!) sorunların varlığı da pompalanmaya başlandı.

SEÇİME GİRME ALGISI GÜÇLENDİRİLECEK İDDİASI

İktidar yetkilileri/sözcüleri ve kalemşörleri bu teknik sorunların esasen seçmen iradesinin sandığa tam olarak yansımayacağını işlerken iktidar EYT dahil belli başlı düzenlemeleri Meclis'ten geçirerek seçime gitmek istediği algısını güçlendirecek. Kamuoyuna (özellikle dünya kamuoyuna) seçimden kaçmayan, bahanelere sığınmayan, kendine güvenen, yasalara bağlı bir yönetim profili çizecek ki meşruiyetine halel gelmesin. İşte Cumhur koalisyonu da tam olarak böyle olmasını isterken top YSK’nın önüne gelecek."

"YSK SEÇİMLERİN ERTELENDİĞİNİ AÇIKLAYACAK"

"YSK nasıl ki son anayasa referandumunda seçmen iradesine zarar vermez diyerek yasalara aykırı olarak milyonlarca mühürsüz oy pusulasını geçerli saydı ve bu ucube sisteme yol açtı ise yine bir şekilde benzer bir karar alacak. Bu sefer de depremde yer değiştiren milyonlarca seçmenin oy kullanması teknik imkansızlıklar sebebiyle mümkün değil diyerek seçimleri “iktidar lehine” MAKUL BİR SÜRE ertelediğini açıklayacak. Gerekçe; seçmen iradesinin sandığa sağlıklı yansımayacağı.

Kalın’ı irisi tekmili birden iktidar yetkilileri teknik sorunlar ve seçmen hareketliliğinden bahsederek kesinlikle seçimlerin olmasını istiyoruz ama YSK ne der biz bilemeyiz diyor. Sizin bu ali cengiz oyunlarınızdan milletçe bıktık usandık.

YSK ne der biz bilemeyiz sözü, sizin altını şimdiden doldurduğunuz biz yapmadık onlar yaptının hazırlığıdır. YSK sizin iradeniz dışında bir karar verebilir mi? Çocuk mu kandırıyorsunuz! Buradan uyarıyorum; Karnınızdan konuşmayı, milletimize oyun kurmayı aklınızdan geçirmeyin."