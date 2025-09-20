Selçuk Şahin'den hakem tepkisi: Korkaklık!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Buraya gelirken çok arada kaldım. Hakem hakkında konuşmayı çok seven bir teknik adam değilim. 5 haftadır ağzımdan hakemle alakalı hiçbir şey duymadınız. Hep oyunu konuşan, oyunla alakalı neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık, bunları değerlendiren bir teknik adamım ama bugün artık çok zorlanan bir hale geldik" şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği 4.5 yıl sonra Süper Lig'de 3 puan aldı

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

"Çünkü 50. dakikada hakemin rakip oyuncuyu atamaması, korkaklığı kabul edilebilir bir şey değil" diyen Şahin, "Biz bu kadar emek veriyoruz, 5 haftadır çok ciddi hakem hataları var ama ağzımdan tek kelime çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Önceki maçlara değinen Şahin, "Beşiktaş maçında 90. dakikada tüm kamuoyunun kırmızı kart dediği pozisyona verilmedi. Alanya maçında benim oyuncumdan gelen top benim oyuncumun eline çarpıyor, VAR'dan geliyor, penaltı veriyor. Geçen hafta Galatasaray'a gol atıyoruz, 8 saniyede karar veriliyor. Bu hafta 50. dakikada oyuncuyu atamıyor. Aynı pozisyonu 10 dakika sonra bizim oyuncumuz yapınca kart gösteriyor" dedi.

"5 HAFTA DAYANABİLDİM"

Hakemlerle ilgili konuşmak istemese de hatalar olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Ben teknik adam olarak öyle bir yapıya sahip değilim. Oyunu konuşayım, neyi yanlış yaptım da yenildim, ben bunu konuşmak istiyorum, müsaade etmiyorlar. 5 hafta dayanabildim. İlk yarı hatalarımız oldukça fazlaydı. Hem konumlanma anlamında hem oyuncuların basit hataları vardı.

İkinci yarı çevirebilmek için risk aldım, skor yapabilecek pozisyonlar da bulduk ama golü atamadık. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Biz burada neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık onun takibini yapacağız ama neyi doğru, neyi yanlış yaptıklarını bazılarının da analiz etmesini tavsiye ediyorum."