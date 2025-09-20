Gençlerbirliği 4.5 yıl sonra Süper Lig'de 3 puan aldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, Eyüpspor'u konuk etti.
11. dakikada Eyüpspor'da Serdar Gürler'in başlattığı atakta Lucas Calegari sol kanatta aldığı topu içeri ortaladı. Kerem Demirbay'ın gelişine yaptığı vuruşta Gençlerbirliği kalecisi Erhan Erentürk topu son anda çeldi.
36. dakikada Gençlerbirliği'nin sol taraftan atılan uzun topu kontrol eden Göktan Gürpüz, bekletmeden defans arkasına havadan pas attı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Franco Daryl, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0
45+1. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı. Göktan Gürpüz'ün yaptığı ortada Thalisson'un kafa vuruşunda top farkla auta çıktı.
90+3. dakikada Eyüpspor'un Mame Thiam ile ağları havalandırdı. Fakat ofsayt gol gerekçesiyle iptal edildi ve Gençlerbirliği sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sezon ilk galibiyetini alan Ankara ekibi puanını 3'e yükseltti Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.