Selçuk Tepeli’nin ‘sığır’ ifadesine RTÜK inceleme başlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Tepeli’nin ‘sığır’ ifadesine RTÜK inceleme başlattı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iktidara yakın muhabir Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesinde çektirdiği fotoğrafı yorumlarken, “sığır” ifadesini kullanan Selçuk Tepeli için inceleme başlatıldığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen muhabir Taha Hüseyin Karagöz’ü ağırlamasına ilişkin tepkiler devam ederken, NOW Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, söz konusu görüşme hakkında “Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim” yorumunu yaptı.

ekran-goruntusu-2024-05-10-170237.pngRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ünlü sunucu Selçuk Tepeli’ye bu yorumu nedeniyle inceleme başlatıldığını iletti.

Şahin, “Genç gazeteci arkadaşımız Taha Hüseyin Karagöz’ün Sayın Özgür Özel ile fotoğrafı sonrasında sabahtan akşama kadar özgürlük, kapsayıcılık naraları atan, sözde duayen bir kişi, kendi mecrasında her iki taraf için ağza alınmayacak hakaretler yapabiliyor ve neredeyse ‘Katli vaciptir’ diye fetva verecek hezeyanda bulunabiliyor.” ifadelerini kullandı.

i-1.webpTepeli hakkında konuşan Şahin, “Bir diğeri ise ulusal bir kanalın ana haber sunucusu güya. Ayrımcılıktan, kavgadan beslenen, reytingini sadece bir siyasi parti sözcüsü gibi tek taraflı ayrıştırıcı dil ile verdiği haberlerden medet umarak sağlayan kişilerin ve zihniyetin olduğu bir ortamda biz hep birleştirici, kapsayıcı, tarafsız olmaya devam edeceğiz.” dedi.

RTÜK uzmanlarının yayınla ilgili inceleme başlattığını ve yayıncılık ilkesi ihlaliyle karşılaşılması durumunda gerekenin yapılacağını ifade eden Şahin, “Emin olun bu örneklerini vermiş olduğum zihniyet ve savunucuları her zaman böyle taraflıdır. Ben ve benim gibi düşünenler ise her zaman onlardan daha çok tarafsız olduk ve böyle davrandık.” açıklamasını yaptı.

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