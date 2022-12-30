﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Selçuk Üniversitesi, bünyesinde Profesör, Dr. Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim, unvan ve koşullan belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretini Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.