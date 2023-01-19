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Tesla selde şov yaptı

Son olarak Twitter hamlesi ile gündem olan milyarder Elon Musk, adından Tesla otomobiliyle de söz ettiriyor. Sosyal medyada bir videoda Tesla marka otomobilin sular altında kalan bir caddeden zorlanmadan geçtiği görüldü.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:37
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Selde kalan Tesla şov yaptı

Tesla selde şov yaptı
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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Twitter'ın CEO'su Elon Musk, adından Tesla otomobiliyle de söz ettiriyor. Sosyal medyada bir videoda Tesla marka otomobilin seller altında kalan bir caddeden zorlanmadan geçtiği görüldü.

Son yılların en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Elektrikli otomobil Tesla'nın sel basmış bir yoldan zorlanmadan geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde otomobilin neredeyse ön camına kadar yüksekliğe sahip suların arasından kolay bir şekilde yüksek hızla sıyrıldığı ve yoluna devam ettiği görüldü.

Otomobilin sular arasından bir hasar almadan çıkan söz konusu otomobil izleyenlerin takdirini topladı.

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