Tesla selde şov yaptı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Twitter'ın CEO'su Elon Musk, adından Tesla otomobiliyle de söz ettiriyor. Sosyal medyada bir videoda Tesla marka otomobilin seller altında kalan bir caddeden zorlanmadan geçtiği görüldü.

Son yılların en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Elektrikli otomobil Tesla'nın sel basmış bir yoldan zorlanmadan geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde otomobilin neredeyse ön camına kadar yüksekliğe sahip suların arasından kolay bir şekilde yüksek hızla sıyrıldığı ve yoluna devam ettiği görüldü.

Otomobilin sular arasından bir hasar almadan çıkan söz konusu otomobil izleyenlerin takdirini topladı.