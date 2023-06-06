Selde kaybolan Zilal’i arama çalışmaları sürüyor

Amasya'da, sele kapılan Zilal Şahin'i arama çalışmaları devam ediyor.

Selde kaybolan Zilal’i arama çalışmaları sürüyor

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden ve otomobille sele kapılan Zilal Şahin'e ulaşılması için AFAD, jandarma, Özel İdare ve Samsun Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Köy yakınlarındaki sulama göledinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sele kapılan otomobille ilgili de bir ize rastlamadı.

Serkan ve eşi Zilal Şahin ile Murat Ekşi'nin bulunduğu otomobil 4 Haziran'da sele kapılmış, Serkan Şahin kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.

Murat Ekşi'nin cansız bedeni ise dün suya kapıldıkları bölgenin yaklaşık 150 metre uzaklığındaki sulama göledinde bulunmuştu.

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