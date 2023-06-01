Selden geriye çamur kaldı

Denizli’de etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından yaşanan sel ve su baskınlarından geriye çamur yığınları kaldı.

Selden geriye çamur kaldı

İHA’nın haberine göre, Denizli’de etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ve vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Yolların çöktüğü, ekili araziler zarar gördüğü baskınlarda, sular altında kalan ahırlarda küçük ve büyükbaş hayvanlardan telef olanlar oldu.

Denizli’de sel felaketinin vurduğu noktaların başında Akköy, Uzunpınar ve Karahayıt mahalleleri geldi. Yağış ve sel etkisini kaybedip gün ağarınca, acı tablo daha net gözler önüne serildi. Evlerin içi çamur deryasına döndü. Birçok eşya kullanılmaz hale geldi. Yaşanan bu üzücü doğa olayında tek teselli can kaybı yaşanmaması oldu. Lakin ev, ahır ve iş yerleri su altıda kalan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

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