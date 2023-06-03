Sele kahvehanede yakalandılar, masa ve sandalyelerin üzerine çıktılar

Kastamonu'da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde Azdavay ilçesindeki bir kahvehanede mahsur kalan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sele kahvehanede yakalandılar, masa ve sandalyelerin üzerine çıktılar

Vatandaşlar sel sularının yükselmesiyle birlikte masa ve sandalyelerin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinde bir kıraathanede oyun oynayan vatandaşlar, sel sonrası masaların ve sandalyelerin üzerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Sel suları çekilinceye kadar kahvehaneden dışarı çıkamayan vatandaşlar, sel sularının çekilmesiyle kahvehaneden çıkabildi.

Ayrıca cadde üzerinde bulunan birçok işyeri de sel sularının altında kaldı. Vatandaşlar, işyerlerine giren suları tahliye etmek için ellerinde küreklerle çalışmalarını sürdürüyor.

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